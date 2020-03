Gazzetta - Tutti puntano a riprendere a maggio, ma i calciatori positivi devono fermarsi a quelli già noti

L'esigenza di tutti i club è di riprendere il campionato e portarlo a termine. Bisogna fare i conti infatti con contratti, sponsor e soprattutto tv. Servono però due presupposti essenziali, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport: superare l'emergenza sanitaria per le competizioni in totale sicurezza, che i casi che hanno coinvolto i calciatori nel frattempo si fermino a quelli già noti e l’altra è che la Uefa rinvii gli Europei al 2021, come da richiesta di tutte le leghe europee. A quel punto la Serie A si potrà distribuire in due mesi, dal 2 maggio al 30 giugno prossimi. Ma per l’inizio di maggio le squadre saranno pronte a tornare in campo? Molti club hanno sospeso le sedute e le squadre che hanno positivi devono superare le due settimane di quarantena e potrebbero essercene altri.

Se non si riuscisse a concludere la stagione? Non se ne è discusso, lo scenario più verosimile resta la cristallizzazione dell’attuale classifica, assegnazione o meno dello scudetto, nessuna retrocessione e due promozioni dalla B (e dalla C verso la B) per una Serie A a 22 squadre, da ridurre a 20 nella stagione successiva.