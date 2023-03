Ghoulam a Dazn attacca i media nazionali: “Stagione incredibile del Napoli ma se ne parla troppo poco”

Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli ora all’Angers, è intervenuto a Dazn nel corso della trasmissione ‘Tutti Bravi dal Divano’.



Vittoria del Napoli sull'Atalanta

“Secondo me è una partita fondamentale perché il Napoli deve preparare la Champions. Due sconfitte nella testa dei giocatori non è sempre buono. Doveva rialzare il livello”.

La Lazio di Sarri è simile al suo Napoli?

“Secondo me è una squadra diversa rispetto a noi. Hanno caratteristiche diverse. Hanno più fisicità. È una squadra che gioca, fa tanti gol e ne prende pochi. Alla fine la Lazio sta facendo il suo percorso. L’obiettivo è la Champions. Sicuramente la fase difensiva è il principio fondamentale per Sarri, poi in fase offensiva si adatta alle qualità della squadra. Noi avevamo un falso nove, con Mertens che veniva più incontro. Invece Immobile è più un attaccante centrale forte in area di rigore”.

Il rapporto con Sarri

“Lui chiede tanto dai suoi giocatori, però quando ti ritrovi sul campo a giocare un gioco eccezionale sai perché ti ha chiesto questi movimenti. Lui è preciso, in allenamento non molla mai. Per i giocatori non è sempre semplice, ci sta sempre dietro sula fase difensiva. Lui è molto intelligente per gestire le cose con certi tipi di persone come faceva con Gonzalo (Higuain). Aveva un rapporto diverso da quello con noi. Aveva capito che alcuni hanno bisogno di più tempo e più parole”.

Un aneddoto su Callejon

“Ero in Nazionale con Mesbah, al rientro c’era la gara tra noi e il Milan. Mesbah mi chiede come si possono fermare i tagli di Josè, io gli dico di stare attento perché quando tu guardi dentro lui già è andato e sei morto. Lui mi risponde che è da tanti anni in Italia e che è abituato. Comunque alla prima azione, primo minuto, palla dietro e fallo su Callejon. Anche io dopo 6-7 anni venivo fregato da quel taglio in allenamento”.

Nel tuo Napoli eravate tutti uguali?

“Il calcio è fatto da 11 giocatori che giocano per lo stesso obiettivo, ma siamo 11 persone diverse, abbiamo tutti un modo di vedere e interpretare il calcio diverso. Quindi non possiamo essere trattati tutti alla stessa maniera. Non puoi trattare Messi, CR7 o Mbappè come un altro giocatore, è palese”.

Cosa provi quando ti rivedi con la maglia del Napoli?

“Gli anni a Napoli sono stati i migliori della mia carriera, anche a livello umano. Sarò sempre grato a Napoli per quello che mi ha dato a livello calcistico e umano”.

Stai preparando la festa con i tuoi ex compagni?

“Non mi piace tanto come si parla del Napoli perché non si dà la reale importanza a quello che sta facendo. Sono primi con 18 punti di vantaggio sulla seconda, una cosa mai vista nel campionato italiano. Sono agli ottavi di finale di Champions e ne parlano come se fosse tutto normale. Dobbiamo essere felici perchè sta facendo una stagione strepitosa anche a livello internazionale. Con il +18 in classifica ogni vittoria sembra banale, oggi si parla molto di più della corsa Champions che del Napoli che sta facendo una stagione incredibile. Sono più di 30 anni che non vince, bisogna godersi la magia che sta creando con la città e i tifosi”.