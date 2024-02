Hamsik ha declinato l'invito di Calzona a seguirlo al Napoli: il motivo della scelta

Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega i motivi che hanno indotto lo storico capitano azzurro a non accettare la proposta di Calzona

Marek Hamsik domani sarà al Maradona per Napoli-Barcellona, ma assisterà alla partita da semplice spettatore. Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega i motivi che hanno indotto lo storico capitano azzurro a non accettare la proposta di Calzona di seguirlo nella sua avventura: "L’ex capitano del Napoli non seguirà Calzona. Il nuovo allenatore gli aveva chiesto di affiancarlo come già accade con la Nazionale slovacca, ma Hamsik ha ringraziato e ha detto no.

In questa fase della sua carriera e vita preferisce restare in patria, con la famiglia, seguendo i suoi giovanissimi allievi che forma e fa crescere nell’Academy a cui dedica tantissimo tempo. Napoli resta casa sua e un giorno, chissà, potrebbe tornare a diventare questione di lavoro, non solo di cuore, ma al momento Hamsik ha preferito fare altre scelte pur ringraziando Calzona per la rinnovata fiducia".