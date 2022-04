CdM - Almeno un gol subito nelle ultime 9: due mesi senza clean-sheet

Questo il dato messo in evidenza dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Il Napoli non riesce a tenere la porta inviolata dallo scorso 6 febbraio. Questo il dato messo in evidenza dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Spalletti ha costruito la sua cavalcata partendo dalla solidità difensiva ma la soddisfazione della porta inviolata manca da un po’ di tempo. L’ultima volta era il 6 febbraio, quando il Napoli vinse 2-0 a Venezia.

Dopo quel successo, gli azzurri hanno subito almeno un gol per sette partite consecutive in campionato, nove considerando anche la doppia sfida di Europa League contro il Barcellona. Koulibaly prima della gara contro l’Atalanta invocava il clean-sheet che non è arrivato in virtù del gol di De Roon, l’obiettivo è rimandato alla partita contro la Fiorentina.