Cds - ADL farebbe follie per un solo difensore: si accelera per la chiusura

Maximilian Kilman (26) è il difensore per il quale Adl farebbe la follia di investire gran parte della clausola di Kim, si è spinto sino a 35 milioni di euro e non sono per ora bastati. Oltre non si va. E la vicenda può a questo punto risolverla solo il Wolverhampton, rispondendo positivamente ad una proposta seria e pure concreta. Kilman è già stato designato l’erede di Kim, è il difensore che meglio di ogni altro viene ritenuto in possesso delle qualità atletiche e tecniche necessarie al Napoli per non avvertire disfunzioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.