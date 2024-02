CdS annuncia: "Zielinski all'Inter sarà ufficiale entro 48 ore"

Nelle scorse ore Aurelio De Laurentiis aveva parlato piuttosto chiaramente dell'esclusione di Piotr Zielinski dalla lista Champions del Napoli

Nelle scorse ore Aurelio De Laurentiis aveva parlato piuttosto chiaramente dell'esclusione di Piotr Zielinski dalla lista Champions del Napoli: "Io leggo che qualcuno ha pensato a una ripicca nei confronti di Zielinski: assolutamente no. L'ho già detto: è una splendida persona, è un bravissimo ragazzo e un giocatore di livello. Però le scelte sono state fatte, visto che lui è in uscita e dal primo luglio non sarà più con noi, aprendo una finestra sulle possibili opportunità di entrata, se confermarle".

A margine della sfida con la Juventus, anche Beppe Marotta aveva parlato dell'oramai più che probabile arrivo del polacco all'Inter a partire da giugno: "L'anno prossimo le competizioni a cui parteciperà l'Inter saranno ancora di più, quindi stiamo andando alla ricerca di una rosa competitiva. Quando si presentano opportunità, come Zielinski o altri, dobbiamo perseguirla. Non so se arriverà, ma ha le skills per giocare da noi".

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna va oltre e parla chiaramente di ufficialità in arrivo: oggi o al massimo domani, si legge, Zielinski firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurro fino al 2028. Nelle scorse settimane ADL aveva provato l'ultima mossa, mettendo sul piatto per il centrocampista un prolungamento annuale da 5 milioni netti con clausola da 20 milioni, trovando però il suo rifiuto. A Milano Zielinski guadagnerà 4,5 milioni di euro netti all'anno più bonus alla firma e gestione diretta dei propri diritti d'immagine.