Cds - Colpo di scena: Zielinski può rinnovare accettando ingaggio più basso

© foto di www.imagephotoagency.it

Colpo di scena: Piotr Zielinski può restare a Napoli contro ogni previsione. La situazione si è riaperta inaspettatamente e ciò significa che le parti non escludono la possibilità di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che svela nel dettaglio cosa sta accadendo: "I 3,7 milioni di ingaggio fino al 2024 sono un retaggio del passato, un accordo precedente all'abbassamento del tetto-stipendi, ma il giocatore da queste parti sta molto bene e il club è disponibile a valutare un rinnovo a cifre però inferiori".