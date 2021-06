CdS - De Paul è un tormento: l'Udinese fissa il prezzo e Giuntoli ha già l'alternativa

Rodrigo De Paul è un "tormento" per il Napoli, piace tanto alla società azzurra, ma ha anche un costo elevato, circa 40 milioni di euro. L'edizione odierna del Corriere dello Sport per questo motivo fa sapere che è già pronta l'alternativa che il ds Giuntoli ha individuato nel croato Basic del Bordeaux. L'argentino dell'Udinese piace da tempo al club azzurro e quest'estate potrebbe salutare Udine per il grande salto. Il Napoli è in fila per anticipare tutti, ma la concorrenza è alta.