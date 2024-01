CdS - Dragusin si complica: c'è l'offerta indecente del Tottenham, i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua la corsa tra Napoli e Tottenham: chi la spunterà per Radu Dragusin? Secondo il Corriere dello Sport, gli Spurs sono in vantaggio: “Ora il Tottenham sta facendo sul serio, senza indugi e però attraverso canali ancora laterali: al Genoa è arrivata l’offera modo suo indecente, ventitré milioni di sterline (che equivalgono a ventisei e sei di euro, al cambio in corso), e sta lì, in attesa che si proceda ufficialmente. Pagamento cash, magari rateizzato o anche no, queste sono cose che verranno fuori successivamente, ma con il danaro liquido le strade si accorciano miracolosamente.

Poi c’è il Napoli che neanche scherza: vuole Dragusin (22 anni tra poco) per sistemarsi in difesa, per orientarsi nel futuro, per movimentare questi giorni che sanno anche di Zanoli e di Ostigard. Affare complicato ma avviato: visto che a Gilardino serve Zanoli e poi diventerà indispensabile cercare un centrale, a Castelvolturno (o in Spagna, dove sta De Laurentiis) hanno pensato: Radu in azzurro, Zanoli ceduto definitivamente e con valutazione congrua e Ositgard in prestito, così da abbassare il conguaglio. Il Genoa è in piena fase riflessiva, perché avere i soldi dal Tottenham e potersi poi permettere di scegliersi un difensore secondo proprio gusti è tentazione forte, anche bella. Florin Manea, il procuratore di Dragusin, è in Italia, anzi in Liguria, e ha parlato con il Genoa: però il Napoli, che ha fretta, s’è messo pure a cercare all’estero, senza troppo entusiasmo ma per necessità”