CdS - Furibondo con Mazzarri, ADL pensa al sostituto: Giampaolo o la coppia Calzona-Hamsik

Aurelio De Laurentiis ieri non era di certo soddisfatto per il pareggio contro il Genoa. Anzi. Il presidente era furibondo, ma ha mantenuto un aplomb: inevitabile una chiacchierata e un confronto con il capitano Di Lorenzo e con l’allenatore, ci mancherebbe, ma lo sguardo è già rivolto a mercoledì, quando ci sarà la sfida col Barcellona. Walter Mazzarri intanto è a rischio esonero e il patron pensa anche all'eventuale sostituto, con due nomi in cima alla lista, come scrive il Corriere dello Sport:

"Marco Giampaolo è il primo candidato, in questa fase il più autorevole e accreditato; il ct della Slovacchia, Francesco Calzona, è invece l’outsider (con Hamsik vice). Adl, ieri, è andato due volte negli spogliatoi: alla fine del primo tempo e poi prima del 90’. Il pareggio di Ngonge lo ha guardato in televisione, in una delle salette del ventre dello stadio, e a seguire ha visto sfilare la squadra e Mazzarri".