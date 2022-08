CdS - Il Sassuolo non chiude le porte: sta cercando sostituto per cedere Raspadori al Napoli

Per Raspadori al Napoli sembra essere questione di giorni. Il Sassuolo lo valuta 35 milioni e non ha mica chiuso le porte

Per Raspadori al Napoli sembra essere questione di giorni. Il Sassuolo lo valuta 35 milioni e non ha mica chiuso le porte, tanto che sta selezionando i potenziali sostituti: sa bene che lui ha scelto il Napoli e che ha già l’accordo economico - quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus -, ma la formula va studiata con cura e si pensa a un pagamento in più esercizi. Lo scrive il Corriere dello Sport.