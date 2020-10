CdS - Non solo la Juve, a rischio anche Napoli-Atalanta! Non ci si può allenare per due settimane

Il Napoli non è partito per Torino, per cui la partita con la Juventus non dovrebbe disputarsi, salvo ulteriori (e non improbabili) colpi di scena. Il Corriere dello Sport va anche oltre e spiega che a questo punto vacilla assai seriamente anche Napoli-Atalanta del 17 ottobre, immediatamente dopo la sosta, dal momento che - stando al provvedimento dell'Asl - Rino Gattuso non potrà allenare la squadra per quattordici giorni.

COME IN LOCKDOWN - Gli azzurri sono isolamento fiduciario, ma non potranno allenarsi. E, secondo il quotidiano, Rino Gattuso non avrà l'opportunità neanche di incontrare la squadra, come durante il lockdown. Dovrà limitarsi a una seduta ginnico-atletica nei garage o - si legge sul quotidiano romano - nei giardini di cui dispongono, ma saranno costretti a stare lontani dal campo d'allenamento per risparmiarsi contatti ed emarginare il rischio.