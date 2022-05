CdS - Ospina, rinnovo distante 500mila euro: presumibile l'addio

Come finirà la vicenda Ospina: prova a rispondere all'interrogativo l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Come finirà la vicenda Ospina, portiere titolare del Napoli che va in scadenza di contratto? Prova a rispondere all'interrogativo l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "David Ospina è un riferimento tecnico per il Napoli di Spalletti, un desiderio da assecondare attraverso un rinnovo che sta lì, distante mezzo milioni di euro e magari appena un po’ di più.

Turbameno Real

Certo «turbato» dal richiamo del Real Madrid al quale non è facile resistere e comunque da una serie di pretendenti che si agitano nell’ombra: infatti è entrato in lizza anche il Villarreal.E Ospina sta riflettendo, un po’ fuori dall’area di rigore, quasi distante, non ancora del tutto: ma la sua uscita, stavolta, sembra ipotizzabile o almeno presumibile.