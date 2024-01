Cds - Presto nuovo assalto a Dragusin: c'è un altro scambio che ADL ha in mente

Radu Matei Dragusin è il primo obiettivo per la difesa. Nonostante il pressing del Tottenham, il Napoli non si arrende e ci riprova con il Genoa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Radu Matei Dragusin è il primo obiettivo per la difesa. Nonostante il pressing del Tottenham, il Napoli non si arrende e ci riprova con il Genoa.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive in merito alla trattativa: "Il Genoa ha rifiutato 13 milioni più il cartellino di Zanoli, che comunque è uno sposo promesso dei rossoblù (in prestito, se non a titolo definitivo). Il Napoli ha palesato la disponibilità a inserire Ostigard, eventualmente, nel maxi affare, anche perché Leo fa parte di quei giocatori del gruppo non esattamente soddisfatti dello spazio ricavato fin qui. E come lui anche Simeone, Zerbin, Zanoli stesso e Gaetano (che però Mazzarri tratterrebbe volentieri). Si vedrà. Tra i difensori piace molto anche Merih Demiral, turco dell’Al-Ahli ex Juve e Atalanta, 24 anni di talento: i costi dell’ingaggio sono elevati".