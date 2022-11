CdS - Quanto costa alla mente un'egemonia: Napoli dovrà studiare quei 12' di gestione della paura

"Chi s’illuda che i primi della classe ne siano sottratti, sbaglia di grosso. E a convincerlo dell’errore, c’è da giurarci, ci penserà Spalletti"

TuttoNapoli.net

Altro giro, altra vittoria. Ma contro l'Udinese il Napoli rischia il pari nel finale, facendosi rimontare da 3-0 a 3-2 e mostrando qualche primo scricchiolio psicologico. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Quasi ebbro e straniato di ciò che esso stesso ha prodotto, si rilassa e scopre quanto costi psicologicamente un’egemonia. Perché nello spazio di tre minuti l’Udinese segna due volte e il fantasma di un pareggio si mostra agli azzurri con tutta la sua venefica attitudine a sporcare il miracolo.

Un pari dopo dieci vittorie non dovrebbe essere una tragedia. Ma un pari prima di due mesi di pausa porterebbe un carico di incertezza e di ansietà con cui il Napoli proprio non si attende di fare i conti. Perciò quei dodici minuti che mancano, dal secondo gol di Samardzic alla scadenza del recupero, sono una prova di gestione della paura, che il Napoli dovrà in questi giorni studiare a iosa, discutere in una sorta di seduta psicanalitica di gruppo, e prepararsi a risolvere meglio di quanto abbia fatto ieri al Maradona. Sono i compiti per le vacanze. Chi s’illuda che i primi della classe ne siano sottratti, sbaglia di grosso. E a convincerlo dell’errore, c’è da giurarci, ci penserà il maestro Spalletti".