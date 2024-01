Cds - Riecco Fornals: pupillo di Giuntoli, fu vicino al Napoli nel 2019

Pierre Emile Hojbjerg (28) è diventato il favorito in mediana, ma ci sono altri nomi sondati dal Napoli: Soumaré, 25 a gennaio; Emre Can, 30

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pierre Emile Hojbjerg (28) è diventato il favorito in mediana, ma ci sono altri nomi sondati dal Napoli: Soumaré, 25 a gennaio; Emre Can, 30 tra dieci giorni ma non solo.

Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, è improvvisamente spuntato Pablo Fornals (28 a febbraio), spagnolo del West Ham, tante anime dentro un centrocampista solo, tentazione - nell’estate del 2019 - di Cristiano Giuntoli, raffinato dicitore o anche incontrista, elegante mezzala o anche umilissimo servitore della patria, un’opportunità da valutare, considerato lo status di svincolato a giugno 2024.