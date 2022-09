CorSera - La chiave è nel mezzo: Milan-Napoli si deciderà nel doppio duello a centrocampo

"Se Tonali lo prende sulla profondità con i suoi spunti verticali può portare la partita dalle parti del Milan".

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è tanto parlato delle assenze di Leao e Osimhen, così come dell'importanza delle nuove stelle De Ketelaere e Kvaratskhelia. Secondo il Corriere della Sera, invece, Milan-Napoli si deciderà nel mezzo, a centrocampo, nei duelli Tonali-Anguissa e Bennacer-Zielinski. Questo quanto si legge nell'articolo a firma di Mario Sconcerti:

"Il confronto forse più importante sarà quello tra Anguissa e Tonali. Anguissa è un totem, è calmo, abbastanza preciso, occupa molto campo. Se Tonali lo prende sulla profondità con i suoi spunti verticali può portare la partita dalle parti del Milan. Altrimenti il tran tran fisico, ordinato del Napoli diventa pericoloso quando arriva ai solisti finali. Qui c’è l’altra sfida decisiva, la zona tra Zielinski e Bennacer. Hanno tipi di gioco opposti. Bennacer è fondamentale per il gioco di tutti. Zielinski meno. Il Napoli in queste partite ci mette di solito un po’ per ordinarsi. Quando parte è una macchina di gioco".