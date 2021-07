Corsera su Lozano: "Si era temuto l'occhio fosse in pericolo, immagini in tv drammatiche"

Momenti di puro terrore per Hirving Lozano durante la Gold Cup. A parlare dell'infortunio del messicano è l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Soltanto un grande spavento per l’attaccante del Napoli, Hirving Lozano. Che si è infortunato dopo appena 10 minuti di gioco durante la gara tra il suo Messico e il Trinidad & Tobago, nella prima giornata di Gold Cup, nella notte tra sabato e domenica. Le immagini in diretta tv erano state drammatiche: il Chucky si è scontrato violentemente con il portiere avversario e sembra aver perso i sensi.

Viene trasferito immediatamente in ospedale: si era temuto che l’occhio fosse in pericolo e che vi fosse la necessità di un intervento. Invece le ultime notizie sono decisamente più rassicuranti. Non c’è frattura, il messicano ha avuto soltanto un forte trauma non commotivo e la ferita, benché profonda, è stata suturata".