Gazzetta a sorpresa: "Per il ruolo di vice Meret spunta un ex Milan"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è pronto ad affidare ad Alex Meret il ruolo di titolare in vista della prossima stagione. Per il ruolo di vice, con l'addio di Ospina che pare ormai scontato, la Gazzetta dello Sport tira fuori un nome nuovo oltre a quello di Salvatore Sirigu.

Restano ancora dettagli da limare e - soprattutto - firme da apporre ma resta anche da decidere chi sarà a questo punto il vice di Meret, considerando che per il ruolo di terzo portiere sono in lizza due prodotti del vivaio come Marfella e Contini. Il dodicesimo dovrebbe essere un esperto portiere che conosce già il calcio italiano ed internazionale, uno per intenderci come Salvatore Sirigu che da tempo è sul taccuino di Giuntoli. Occhio, però, anche al nome di Ciprian Tatarusanu, che pure al Milan ha dimostrato di sapersi fare trovare pronto quando è stato necessario.