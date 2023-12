Gazzetta - ADL punito: raccontava la storia che Kvara l'avesse scoperto il figlio Edo

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport mette nel mirino il presidente del Napoli all'indomani del pesante ko interno col Frosinone

Aurelio De Laurentiis punito perchè ha pensato di poter fare tutto da solo. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport mette nel mirino il presidente del Napoli all'indomani del pesante ko interno col Frosinone in Coppa Italia.

"In estate mentre Angelozzi inseguiva talenti, scegliendoli con l’avallo del tecnico, De Laurentiis pensava di far tutto da solo, senza manco direttore sportivo e raccontando la storia che Kvaratskhelia l’avesse scoperto suo figlio Edo. E poi i risultati sono questi. Eclatanti. Per una notte il protagonista è uno scugnizzo di Torre Annunziata, Giuseppe Caso. Imprendibile per la difesa azzurra".