Gazzetta annuncia: "Mertens si sta curando, recupero imminente"

Dries Mertens si sta curando la distorsione alla caviglia sinistra. Per il belga il rientro dovrebbe essere imminente. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Otitme notizie per Gattuso, dunque, che da qualche settimana è stato costretto a rinunciare sia all'ex Psv che a Osimhen. Per quest'ultimo, il recupero sarà più lungo. Ci vorrà più tempo.o