Gazzetta - Fabian tentato dal ritorno in Liga: ADL fissa prezzo e non fa sconti

Fabian Ruiz sta bene a Napoli ma riflette sul futuro. Intorno al suo nome si sta aprendo un’asta, alla quale sono pronti a partecipare i tre club più importanti della Liga. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Aurelio De Laurentiis parte da una base minima di 60 milioni di euro, prendere o lasciare. Eventuali offerte inferiori anche di pochi milioni non verranno neanche considerate dal presidente. E dietro la sua pretesa non c’è nessuna strategia particolare, a lui il giocatore piace e non ha alcuna intenzione di svenderlo, anche se lo stesso Fabian ha rifiutato un paio di volte il rinnovo del contratto (scadenza 2023) propostogli dal club".