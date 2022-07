Gazzetta - Le '100' pagine che spaventano Dybala: il nodo diritti d'immagine

Paulo Dybala sembra attratto dalla possibilità di vestire la maglia del Napoli. Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Paulo Dybala sembra attratto dalla possibilità di vestire la maglia del Napoli. Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Lo stesso Paulo appare attirato dalla prospettiva di giocare in uno stadio da un fascino unico per gli argentini e al tempo stesso di poter restare sul palcoscenico Champions. Ci sono i presupposti per entrare nel dettaglio di una trattativa che non sarà semplice.

Potrebbe spuntare qualche vecchio-nuovo concorrente che potrebbe giocare al rialzo sull’ingaggio. E De Laurentiis è refrattario alle aste. E poi perché per la questione diritti di immagine - il club li tiene tutti per sé - ci sarà bisogno di tempo, visto che i contratti del gruppo Filmauro sono sempre parecchio complessi e superano di fatto le 100 pagine.