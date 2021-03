Gazzetta - Lobotka ricoverato in clinica: la tonsillite in peggioramento, le ultime

Brutte notizie per Stanislav Lobotka, non convocato per la trasferta all'Olimpico a causa di una tonsillite, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, le condizioni del centrocampista del Napoli sono ulteriormente peggiorate. Lobotka è stato ricoverato stamattina alla clinica napoletana Ruesch causa una forte tonsillite e sarà visitato da specialisti che ne dovranno curare il forte ascesso. Non è escluso che, passata l’infiammazione, si debba ricorrere all’intervento chirurgico.