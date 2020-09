Gazzetta - Milik-Roma: i giallorossi prima della firma vogliono controllare le ginocchia di Arek

C'è un ultimo passaggio per completare il passaggio di Arek Milik alla Roma: il controllo delle ginocchia del polacco. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla delle visite mediche fissate in Austria per verificare lo stato di salute delle ginocchia del polacco.

"La Roma vuole che gli siano controllate le ginocchia, entrambe andate incontro alla rottura del legamento crociato durante gli anni di Napoli" scrive la rosea, svelando questa ultima difficoltà in un affare già travagliato.