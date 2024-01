Gazzetta - Traorè, che occasione! Ed ha voglia di Napoli, a differenza di Samardzic

Aurelio De Laurentiis ha raggiunto l'accordo col Bournemouth per un prestito oneroso con diritto di riscatto a 25mln di euro per Hamad Junior Traoré

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aurelio De Laurentiis ha raggiunto l'accordo col Bournemouth per un prestito oneroso con diritto di riscatto a 25mln di euro per Hamad Junior Traoré, classe 2000 ex Sassuolo che erediterà il posto di jolly offensivo lasciato vacante dalla partenza di Elmas, a patto - scrive la Gazzetta dello Sport - che le visite mediche in programma la prossima settimana garantiscano l’integrità. Fermato lo scorso anno per un infortunio al piede, a inizio dicembre Traoré ha contratto la malaria e si è ristabilito completamente da poco.

Secondo il quotidiano è stata decisiva "la voglia di Troaré di sbarcare a Napoli: conosce il calcio italiano, si è formato ad Empoli ed è esploso poi con il Sassuolo. È un jolly offensivo: tecnica, visione di gioco, inserimenti. Al livello tecnico, è una scommessa molto interessante e potrebbe rivelarsi anche un colpo importante: può giocare a destra o a sinistra del tridente offensivo, ma anche da mezzala o sotto punta. Nel database del club era stato inserito diversi anni fa. Un’occasione da prendere al volo. Il Napoli ora ha bisogno di giocatori con voglia ed entusiasmo e Samardzic non sembra avere la testa giusta per dare la scossa a un ambiente moralmente a terra".