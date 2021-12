Gazzetta - Vince la Dea, ma Napoli encomiabile per intensità e qualità: bel gesto del Maradona

Prova d'orgoglio per il Napoli, che nonostante le tantissime assenze tengono testa all'Atalanta. Dopo il primo tempo finito 1-1, grazie alle reti di Malinovskyi e Zielinski, grandi emozioni nella ripresa. Prima Mertens porta in vantaggio il Napoli al 47', poi si fa male anche Lobotka e in 6' minuti il Napoli cade sotto i colpi di Demiral e Freuler. Ecco l'analisi de La Gazzetta dello Sport:

"L'Atalanta non può più nascondersi e siede a pieno titolo al tavolo dello scudetto: 15 punti nelle ultime 5, ben 10 recuperati proprio al Napoli che dopo quindici giornate lascia la vetta della classifica, scivolando al terzo posto, con i bergamaschi a due lunghezze. Ma alla squadra decimata di Luciano Spalletti va il sostegno convinto dei propri tifosi che hanno apprezzato la prova degli azzurri, encomiabili non solo sul piano della generosità ma anche della qualità delle giocate messe in campo. Ancora più bello l’applauso finale del pubblico napoletano all’Atalanta, molto apprezzato da Gasperini".