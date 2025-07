Occhio a Zaccagni! Per Tuttosport è la prima alternativa a Ndoye

Il mercato del Napoli non si ferma. Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli azzurri stanno spingendo per rinforzare le corsie esterne, sia in difesa che in attacco. Per il terzino destro Juanlu Sánchez, il club partenopeo ha messo sul piatto 15 milioni di euro, ma il Siviglia continua a chiedere 17. La trattativa resta aperta, con le parti al lavoro per trovare un'intesa.

Contatti in corso anche con il Bologna per Dan Ndoye: il Napoli è pronto a offrire 35 milioni di euro per l’esterno svizzero, protagonista di un ottimo Europeo. I rossoblù, però, non sembrano intenzionati a cedere facilmente e stanno provando a fare muro. Nel caso in cui l’assalto a Ndoye dovesse fallire, il club di De Laurentiis avrebbe già pronta un'alternativa: si tratta di Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio già seguito in passato.