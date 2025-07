Ndoye non è Beukema: lo svizzero non ha mai chiesto la cessione al Bologna

Dopo aver chiuso l'operazione per Sam Beukema, che nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche, il Napoli proverà a prendere dal Bologna anche Dan Ndoye. Ma quest'ultimo, a differenza dell'olandese, non sta forzando la mano per la cessione. A scriverlo è il Corriere dello Sport: “Ora che Sam Beukema al Napoli è un’operazione chiusa, fate conto che Vincenzo Italiano chieda con fermezza al Bologna di non fargli brutti scherzi da qua in avanti.

[…] E come a questo punto il Bologna sia praticamente già a posto così com’è, in caso di permanenza Dan Ndoye e di Jhon Lucumi. Che tra l’altro almeno a oggi mai hanno evidenziato a Giovanni Sartori e a Marco Di Vaio la loro volontà di lasciare il Bologna, a differenza di quello che era stato il comportamento di Beukema, che un giorno sì e l’altro anche ha mandato in sede suo padre per convincere i capi rossoblù a lasciarlo andare".