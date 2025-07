Ngonge, che flop: investimento da 20mln, nell'ultimo anno solo 202 minuti

Il Torino vuole Cyil Ngonge, ma non ha ancora l'accordo col Napoli. Gli azzurri vogliono cederlo, lo considerano un esubero e i motivi li spiega Tuttosport: "Lo scudetto appena conquistato aiuta Ngonge ad arricchire il curriculum, ma certo non gli restituisce i minuti non giocati: quest’anno ha raggranellato 202’ in 18 presenze in Serie A. Poco più di due partite intere, insomma: una miseria.

Ma il Napoli spera di rientrare di una parte dell’investimento perfezionato a gennaio 2024, quando spese 18 milioni più di 2 di bonus per cercare di salvare una stagione disgraziata. Non è andata bene, ma Ngonge a 25 anni ha tutto per rilanciarsi e il Toro spera di accoglierlo presto a braccia aperte"