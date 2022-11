Kiss Kiss - Giuntoli vuole rivedere contratti di Kvaratskhelia e Kim: i dettagli

Obiettivo doppio per il Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Kiss Kiss Napoli il ds Giuntoli è a lavoro per blindare Kim e Kvaratskhelia

Obiettivo doppio per il Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Kiss Kiss Napoli il ds Giuntoli è a lavoro per blindare Kim e Kvaratskhelia. Il club vuole blindare entrambi e se per il georgiano la priorità è l'aumento di stipendio con nuova durata del contratto, per il difensore la priorità è rivedere la clausola che al momento è di 50 milioni e valida solo per l'estero per i primi quindici giorni di luglio. Società a lavoro per questo doppio obiettivo.