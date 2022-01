Kiss Kiss - Non solo Meret e un membro staff: ci sono altri cinque positivi

Non solo Meret e un altro membro dello staff, altri cinque sono i positivi nel Napoli. L'annuncio arriva da Kiss Kiss Napoli, i nomi chiaramente non vengono fatti per privacy: i positivi sono un collaboratore dello staff, un driver e altri tre ragazzi della Primavera del Napoli. Alle 17 è in programma un volo per Torino, ma l'Asl Napoli 1 sta monitorando la situazione e presto verrà presa una decisione.