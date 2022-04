KKN - ADL vicino alla squadra: assisterà fino a sabato agli allenamenti a Castel Volturno

Aurelio De Laurentiis, complice il momento complicato del Napoli reduce dal tracollo di Empoli, ha deciso di mostrare vicinanza alla squadra

Aurelio De Laurentiis, complice il momento complicato del Napoli reduce dal tracollo di Empoli, ha deciso di mostrare vicinanza e sostegno alla squadra. Già questa mattina il patron azzurro si è recato a Castel Volturno per assistere all’intera seduta d’allenamento e c’è stato anche un lungo colloquio con Spalletti. Come riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, De Laurentiis sarà tutta la settimana a Castel Volturno per assistere agli allenamenti - fino a sabato in cui ci sarà la gara con il Sassuolo - per stare vicino al gruppo squadra.