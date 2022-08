KKN - Nessun passo indietro per Simeone: dopo Petagna al Monza si chiude per il Cholito

GIOVANILI UFFICIALE - RINFORZO PER LA PRIMAVERA: ARRIVA OBARETIN A TITOLO DEFINITIVO DAL MILAN Altro rinforzo per le giovanili del Napoli dopo l’ingaggio di Andrea Mereu dalla Giana Erminio. Preso Nosa Edward Obaretin Altro rinforzo per le giovanili del Napoli dopo l’ingaggio di Andrea Mereu dalla Giana Erminio. Preso Nosa Edward Obaretin LE ALTRE DI A INTER, DIMARCO: "GRANDE MERCATO DELLA JUVE, MA ANCHE IL NAPOLI SI È RINFORZATO" Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, l'esterno dell'Inter Federico Dimarco parla anche delle rivali per il titolo: "Tutte le squadra si sono rinforzate e si stanno rinforzando: la Juve ha fatto un mercato di alto... Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, l'esterno dell'Inter Federico Dimarco parla anche delle rivali per il titolo: "Tutte le squadra si sono rinforzate e si stanno rinforzando: la Juve ha fatto un mercato di alto...