KKN - Opzionati Solbakken e Simeone, ma non solo: ADL pensa a una sorpresa

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del mercato azzurro nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli ha operato già parecchio sul mercato. Oltre ai colpi già fatti, da Kvaratskhelia e Mathias Olivera a Ostigard e Kim, il club ha bloccato Solbakken del Bodo per gennaio, in più ha opzionato Simeone per sostituire Petagna quando partirà. E occhio, perché una sorpresa De Laurentiis la farà".