Rai - Emerson rinnova col Chelsea, ora si può puntare al prestito: fissata deadline per Manolas

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso del TG Sport in onda su Rai 2 per fare il punto della situazione in casa Napoli: "Buone notizie sul fronte Emerson Palmieri. Infatti il Chelsea sfruttando l'opzione unilaterale che aveva a disposizione ha prolungato il contratto dell’italo-brasiliano fino al 2023. Ora il Napoli può puntare al prestito. Cattive notizie invece per quanto riguarda Estupinan perché il Villarreal non lo cede a titolo temporaneo. In uscita il Napoli continua a trattare Manolas con l'Olympiakos sulla base di 15 milioni ma gli azzurri hanno fissato una dead line fino al 25 agosto".