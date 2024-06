Rai - Kvara e Di Lorenzo restano: ADL l'ha promesso a Conte, il retroscena

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia non si muovono da Napoli. Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, lo conferma tramite il sito dell'emittente statale: "Di Lorenzo e Kvara resteranno a Napoli. Pensieri e soprattutto parole di Antonio Conte ribadite a chiare lettere ad Aurelio de Laurentiis e Giovanni Manna. Saranno pubbliche il 26 giugno. Da Napoli non si muove nessuno a meno che non lo decida lui. Non c'è margine di trattativa o mediazione. Chi ha un contratto e rientra nei piani del top coach azzurro (un fuoriclasse della panchina senza se e ma) non si muoverà da Castel Volturno.

De Laurentiis lo ha promesso a Conte diversi mesi fa (questo è il retroscena) e non potrà venire meno alla promessa fatta al feroce salentino. Che era già a conoscenza di possibili mal di pancia di diversi protagonisti. Sul rinnovo di Kvara Antonio già disse la sua. Sbagliato non adeguargli lo stipendio dopo il primo scudetto. Ora ADL ha promesso ad Antonio che tutto sarà risolto (5-5,5 la base fissa come anticipato alla DS). Il georgiano resterà a napoli. Parimenti di Lorenzo. Apicale nei progetti di Conte".