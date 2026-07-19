Ufficiale Decibel Bellini non sarà più lo speaker del Maradona: “Me l’ha comunicato il presidente”

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A sorpresa la storica voce del Maradona Decibel Bellini ha annunciato la fine del suo rapporto con il Napoli, per decisione del Presidente.

A sorpresa, attraverso un post sul proprio profilo Facebook, lo speaker Decibel Bellini ha dichiarato la fine del suo rapporto con il Napoli. Per più di sedici anni è stata la voce dell'allora San Paolo poi diventato Diego Armando Maradona, ma per decisione del presidente De Laurentiis (si legge nel comunicato) il rapporto è terminato. Ecco il suo lungo post:

"Non esiste un modo facile per dirlo. Ieri il Presidente, Aurelio De Laurentiis, mi ha comunicato la volontà di non rinnovare il mio contratto. Per questo motivo non potrò più ricoprire il ruolo di speaker del Napoli. Per sedici anni ho avuto l’onore di dare voce a uno stadio unico al mondo, vivendo da una posizione privilegiata gioie, delusioni, vittorie indimenticabili e momenti che porterò con me per sempre.

Il grazie più grande va a voi, ai tifosi. Perché, sempre, in ogni partita, con il freddo o sotto la pioggia, contro qualsiasi avversario, avete sostenuto questa maglia con un amore infinito. La vostra energia mi ha accompagnato in ogni singolo ingresso in campo e mi ha fatto sentire parte di una famiglia immensa. Ringrazio tutte le persone con cui ho condiviso questo straordinario percorso, dentro e fuori dallo stadio. È stata un’esperienza che mi ha fatto crescere come professionista e come uomo.

C’è una frase che porterò dentro per tutta la vita: “Sono le 22:37 del 4 maggio 2023. Abbracciatevi forte, perché dopo 33 anni il Napoli è Campione d’Italia!” Brividi, anche solo rileggerla. Uno dei momenti più belli della storia del nostro Napoli. Purtroppo, a volte, le strade si dividono. Fa parte della vita. Porto con me solo l’orgoglio di aver rappresentato il Napoli con rispetto, passione e dedizione, dando ogni volta tutto me stesso. Il mio amore per questi colori non cambia e non cambierà mai. Ci rivedremo. Magari in un’altra veste, magari in un altro luogo. Ma sempre con la stessa voce e lo stesso cuore. Grazie per avermi fatto vivere un sogno lungo sedici anni.

Sempre e comunque, Forza Napoli. Decibel Bellini"