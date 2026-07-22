Restyling Maradona, progetto approvato e attesa per i fondi: chiesti 200 mln

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Il progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona compie un passo decisivo. A riferirlo è il Corriere del Mezzogiorno, che fa il punto sull'iter amministrativo del piano presentato dal Comune di Napoli. Secondo il quotidiano, "il progetto è definitivo e approvato. Gli atti sono stati trasmessi alla Regione Campania di primo mattino", mentre "il documento sul restyling del Maradona è pronto con tanto di ok della Conferenza dei servizi, tavolo tecnico a cui siedono tutte le parti coinvolte per le eventuali osservazioni e prescrizioni del caso".

Stadio Maradona, la palla passa alla Regione

Il Corriere del Mezzogiorno aggiunge che ora la palla passa alla Regione e al Governo. "Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, attende ora un riscontro formale dal governatore Roberto Fico al finanziamento richiesto dal Comune di Napoli da 200 milioni circa", risorse che "arriveranno dai Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) da impegnare formalmente entro il 2027". Il quotidiano riferisce inoltre che "si vocifera di un ok da parte di Palazzo Santa Lucia di una cifra oscillante tra i 180 e i 220 milioni di euro, di cui 20 o 30 a carico del Comune di Napoli".

Infine, il Corriere del Mezzogiorno sottolinea la determinazione dell'amministrazione comunale nel portare avanti il progetto: "Il Comune ha deciso di puntare «comunque», ha detto il sindaco, sul Maradona, anche senza il coinvolgimento di Aurelio De Laurentiis".