Video Il Napoli è arrivato a Dimaro! Acclamati squadra e Allegri: le immagini dal ritiro

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Il Napoli è arrivato a Dimaro. Con oltre un'ora di ritardo rispetto ai programmi, la formazione azzurra, Massimiliano Allegri e la dirigenza hanno raggiunto la Val di Sole.

Lo sbarco all'Hotel Rosatti, quartier generale degli azzurri nella cittadina trentina, è avvenuto poco prima delle 14:30. Di seguito le immagini dei nostri inviati.