Live Dimaro 2026 day 4, seduta pomeridiana: possesso-aggressione, attacco contro difesa e partitella

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto dell'allenamento del pomeriggio live.

Appuntamento a stasera per l'incontro in piazza Madonna della Pace tra quattro azzurri e i tifosi. Saranno Alisson Santos, Sam Beukema, Matteo Politano e Antonio Vergara a salire sul palco di Dimaro-Folgarida. Restate collegati per seguire la diretta testuale dell'evento su Tutto Napoli.

19.02 - Termina anche la sessione pomeridiana, gli azzurri escono dal campo tra gli applausi dei tifosi.

19.00 - Triplice fischio: la partitella finisce 0-0.

18.57 - Lindstrom! Gran botta di destro dalla distanza, Meret vola e devia sopra la traversa.

18.55 - Ci prova Rao! rientra sul destro dalla destra e tiro a giro, palla deviata in corner.

18.51 - Gioco ancora fermo per qualche secondo per le indicazioni tattiche di Allegri.

18.50 - Si riprende il gioco.

18.48 - Cooling breack ed inversione di campo.

18.47 - Da calcio d'angolo Anguissa stacca di testa e sfiora la traversa, palla alta.

18.35 - Iniziata la partitella.

18.34 - Si sfideranno azzurri contro arancioni.

Arancioni (4-3-3): Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Lindstrom; Politano, Lucca, Rao.

Azzurri (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Obaretin, Gutierrez; Vergara, Hasa, Folorunsho; Giovane, Hojlund, Alisson.

18.33 - Si prepara il campo per una partitella, le due porte sono poste sulla linea delle area di rigore.

18.32 - Termina l'esercitazione.

18.30 - Piccola interruzione dopo un scontro di gioco tra Spinazzola e Folorunsho, il centrocampista resta a terra per qualche secondo, ma tutto ok. Si riprende.

18.20 - Escono Contini e Pugliese, tra i pali si alternano ora Meret e Milinkovic-Savic.

18.10 - Azzurri: Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola, Vergara, Lobotka, Anguissa.

Fucsia: Mazzocchi, Marianucci, Hasa, Gutierrez, Folorunsho, Prisco, Lindstrom, Politano, Hojlund, Alisson Santos.

18.08 - Meret e Milinkovic-Savic si allenano sui tiri ravvinati sul campo dedicato a loro.

18.07 - Attacco contro difesa, in porta si alternano Contini e Pugliese.

18.06 - Inizia una nuova esercitazione con l'aggiunta delle pettorine fucsia. Due squadre messe in campo con la linea a quattro e tre centrocampisti. Chi attacca ha anche il tridente, chi difende non ha gli attaccanti.

18.02 - Termina l'esercitazione.

17.47 - Una squadra formata da 6 azzurri si scambia rapidamente la palla con scambi veloci di prima in uno campetto strettissimo, tre avversari in giallo pressano cercando di rubare palla per segnare nelle miniporte. Gli altri sei gialli (3 in una metà campo e 3 nell'altra) attendono il loro turno nel loro campetto

17.45 - Il gruppo si divide nelle due metà campo in due gruppi di due squadre ognuno: gialli contro azzurri.

17.44 - Termina l'esercitazione.

17.41 - Chi non c'entra la miniporta viene "punito" con dei piegamenti.

17.40 - Inizia l'sercitazione: si deve aggirare un paletto, passare la palla ad un compagno che stoppa di piede e con le mani serve un assist per un colpo di testa. Il tiratore deve centrare la miniporta.

17.38 - Gruppo diviso tra azzurri e gialli, inizia l'esercitazione nella metà campo dove sono posizionati i paletti e quattro miniporte a fondo campo.

17.37 - Tutta la squadra entra in campo, c'è anche Meret che raggiunte il campo occupato dagli altri portieri.

17.36 - Si aggiunte ai due portieri anche Milinkovic-Savic.

17.30 - I primi ad arrivare sono Contini e Pugliese, il terzo e quarto portiere iniziano la fase di riscaldamento sul campo secondario.

17.26 - Mancano pochi minuti all'inzioa dell'allenamento, in campo lo staff tecnico prepare dei paletti in una metà campo, nell'altra ci sono quattro miniporte.

Dopo la seduta mattuttina, a Dimaro-Folgarida, gli azzurri scendono sul campo di Carciato per la seduta pomeridiana di allenamento del quarto giorno di ritiro in Val di Sole.

Amici di Tutto Napoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale del quarto giorno di allenamenti del Napoli da Dimaro-Folgarida. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.