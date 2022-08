Rai - Raspadori, in serata ADL chiamerà Carnevali: sul piatto 35mln + bonus, i dettagli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha dato le ultime sull'affare Raspadori:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha dato le ultime sull'affare Raspadori: “Poche ora fa l'agente del giocatore Tullio Tinti ha chiamato l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni carnevali comunicandogli che in serata Aurelio De Laurentiis lo contatterà per aderire o meno alla sua richiesta economica (35 milioni più 5 di bonus). Nel frattempo Carnevali avrà un vertice con l’Inter per definire l'ingaggio di Andrea Pinamonti. Marotta, rientrato ieri dalle vacanze, ha fretta di chiudere il trasferimento. 20 i milioni da corrispondere ai nerazzurri”.