Rai - Tensione per Perez: chiesto sconto, l'Udinese ha un sospetto su Ostigard

Ultimi aggiornamenti sull'affare Nehuen Perez direttamente da Ciro Venerato.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Ultimi aggiornamenti sull'affare Nehuen Perez direttamente da Ciro Venerato. Dopo la prima call Udinese-Napoli di oggi emergono tensioni. Il club azzurro vuole pagare meno Perez (più bonus, meno cash). Nuovi aggiornamenti in giornata, ci sarà una seconda call. A Udine sospettano che le voci di conferma di Leo Ostigard siano messe in giro ad arte per abbassare il prezzo del cartellino.