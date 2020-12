Repubblica - Il ritiro è punitivo: Gattuso è su tutte le furie e vuole la scossa, ADL sta con lui

"È un ritiro punitivo e a imporlo alla sua squadra è stato Rino Gattuso, su tutte le furie per la sconfitta e soprattutto per la prestazione deludente del Napoli all'Olimpico, contro la Lazio". E' così che scrive La Repubblica nella sua edizione online, soffermandosi sul momento negativo del Napoli e della decisione dell'allenatore azzurro di mandare tutti in ritiro, scelta condivisa anche da Aurelio De Laurentiis, per il quale c'è bisogno di una scossa: "Per questo Ringhio ha perso la pazienza e deciso che i giocatori dovranno preparare in clausura la sfida di mercoledì sera al Maradona contro il Torino".