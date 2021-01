Repubblica - Napoli in ansia per Mertens: resterà ad Anversa almeno una settimana per nuovi test

Nei minuti finali di Napoli-Spezia Dries Mertens ha sentito un nuovo dolore alla caviglia sinistra ed è stato costretto a chiedere il cambio, sebbene fosse entrato solo nel secondo tempo. L'infortunio subito a Milano lo scorso dicembre contro l'Inter si è riacutizzato e, come comunicato dalla SSC Napoli, l'attaccante belga è tornato in Belgio per riprendere un percorso riabilitativo che evidentemente non era stato sufficiente.

IRRISOLTO - L'infortunio non è alle spalle, come sottolinea anche l'edizione odierna de La Repubblica, secondo cui l'ex PSV è già partito per Anversa, ci resterà almeno una settimana e si sottoporrà a nuovi controlli presso la clinica 'Move to Cure', dove lo attende Lieven Maesschalck, il fisioterapista della nazionale belga che l'ha già seguito dopo lo stesso problema.