Sky DE - Popovic, il Napoli è in pole! Sta per soffiarlo al Bayern

Il Napoli è attualmente in pole position per ingaggiare Matija Popovic: la firma potrebbe avvenire a breve. Questa la notizia che arriva dai colleghi di Sky Sport Germania sul talento che ieri la Bild ha segnalato addirittura a Napoli.

Come si legge, anche il Bayern è entrato in corsa per il trequartista 2006, ma ci sono degli intermediari che stanno spingendo per portarlo al Napoli per poi girarlo in prestito al Frosinone. Ieri fu segnalato anche il City interessato al giovane talento mentre nelle scorse settimane è saltato l'affare col Milan per i costi elevati dell'operazione.