Sky - Blitz in Turchia per Kim: il Napoli vuole chiudere e ha superato il Rennes

Blitz in Turchia del Napoli per l'affare Kim. L'annuncio arriva dall'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio: "Per velocizzare e provare a chiudere l'affare, e per regalare Kim a Spalletti, il Napoli oggi ha in programma un blitz a Istanbul. Si cercherà l'intesa definitiva per definire l'acquisto del promettente difensore centrale, su cui in questi giorni c'è stata la forte concorrenza del Rennes. Ora però il Napoli è in vantaggio e queste potrebbero essere ore decisive per la chiusura definitiva.