Sky - Koulibaly, nessuna offerta valida: può restare anche senza rinnovo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sempre incerto il futuro di Kalidou Koulibaly al Napoli anche se si fa avanti la strada della permanenza in azzurro. Nessun club si è presentato con la cifra giusta per iniziare una trattativa. La proposta di rinnovo del club al momento non è stata ritenuta soddisfacente dal giocatore. La possibilità che si vada a scadenza non è remota. Come accaduto per Insigne. Ma almeno Spalletti potrà allenarlo ancora per un anno. Senza la necessità di incatenarsi ai cancelli di Castel Volturno. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.