Sky - Ngonge a prescindere dal rinnovo di Politano: il Napoli riflette su Lindstrom

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato della trattativa tra Napoli e Verona per Ngonge ai microfoni dell'emittente satellitare.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato della trattativa tra Napoli e Verona per Ngonge ai microfoni dell'emittente satellitare: "Si pensava che Ngonge potesse essere un’alternativa a Politano, ma da quello che ci risulta l’esterno della nazionale a breve rinnoverà il contratto.

La riflessione è un’altra. Fino a questo momento, Lindstrom non ha prodotto i gol e le prestazioni che il Napoli sperava producesse in campo. Ricordiamo che il danese è stato preso dall’Eintracht in prestito con obbligo di riscatto a 28mln, ma pochi minuti giocati e poche partite convincenti. Dunque il Napoli è alla disperata ricerca anche di gol, Ngonge ne ha segnati 5 oltre ad aver messo a segno due assist col Verona. Questo potrebbe aver spinto il Napoli a questa accelerazione, perché segna poco (18 gol in meno rispetto all’anno scorso). Anche davanti bisognava fare qualcosa e il Napoli è intenzionato a farla con questa proposta al Verona per Ngonge, in scadenza 2026. Quindi attenzione ai movimenti del Napoli anche in attacco e non solo a centrocampo e in difesa”.