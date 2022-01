Sky - Tagliafico, contatti in corso Napoli-Ajax: aggiornamento a metà settimana

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto il giornalista Sky Manuele Baiocchini: "Il Napoli sta provando a prendere Tagliafico dell’Ajax. Il club di De Laurentiis ci aveva già provato in estate solo che l’Ajax chiedeva 7-8mln, adesso ci sta riprovando su altre basi, prestito con diritto di riscatto. Ci sono contatti in corso, l’Ajax però è un club complicatissimo per acquistare giocatori quindi si risentiranno a metà settimana. Ci sarà un aggiornamento e lì il Napoli proverà a capire se potrà andare avanti in questa trattativa”.